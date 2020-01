Homem é brutalmente espancado à golpes de pernamanca em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 20 anos foi brutalmente espancado na noite desse domingo (12), por um grupo de homens na rua 24 de Maio, no Centro.

Segundo a polícia, a vítima que é morador de rua teria sido agredido com golpes de pernamancas. Os suspeitos só cessaram com a surra quando a vítima já estava inconsciente no chão.

Populares acionaram o Samu que encaminhou a vítima a um hospital próximo. Ninguém foi identificado ou preso. O jovem segue internado, mas não corre risco de vida.