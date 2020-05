Suspeito de arrastões é espancado até a morte por populares em Manaus; comparsa fugiu

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - Um suspeito de cometer arrastões no bairro Nova Esperança 2, zona Oeste, foi espancado até a morte na tarde desta quarta-feira (13).

Segundo a polícia, ele e um outro rapaz estavam em uma moto cometendo arrastões pelo bairro, quando um policial à paisana percebeu a situação e "fechou" a moto da dupla, foi quando a população avançou em um dos suspeitos e o outro acabou fugindo.

O homem foi agredido a socos, chutes e até pauladas. Uma arma e um celular foram encontrados dentro da mochila do suspeito. A única possível identificação é uma tatuagem com o nome "Priscila" no antebraço direito do morto.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. A polícia civil deve invetigar o caso.