Homem é espancado até a morte após matar mulher com quase 20 facadas

Um homem foi espancado até a morte nesta quarta-feira (19), por populares de Jundiaí, São Paulo, após matar uma mulher com quase 20 facadas.

Segundo um portal do grupo Globo, o homem teria abordado uma mulher em uma motocicleta e a esfaqueou pelo menos 18 vezes. A mulher não resistiu e morreu no local. Populares que viram o crime partiram para cima do suspeito, o amarraram e o agrediram com socos e chutes.

O homem ainda chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ainda não há informações sobre o motivo de ele ter matado a mulher a facadas.