Em plena luz do dia, dupla invade casa e esfaqueia jovem em Manaus

Manaus/AM - Josiel de Oliveira Matos, 27, foi esfaqueado dentro de casa na tarde dessa quarta-feira (1), na rua Paulo Vasconcelos, no bairro Petropólis, Zona Sul. Dois suspeitos, de 20 e 21 anos, foram presos ainda no local do crime.

Em depoimento, Josiel contou a polícia que por volta das 13h45, a dupla invadiu duas residência e armada com faca partiu para cima dele o atingindo no tórax e na perna esquerda.

O homem gritou por socorro e vizinhos correram para o local, onde viram os acusados sujos de sangue e com a arma do crime nas mãos. Ele foram detidos pelo grupo e entregues à polícia. A motivação do crime não foi divulgada.