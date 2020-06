Briga em família termina com homem preso e cunhado esfaqueado em Manaus

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - Uma confusão entre família acabou com um homem preso e outro esfaqueado na noite dessa sexta-feira (19), no bairro de Petropólis no Zona Sul.

A tentativa de homicídio ocorreu em uma residência no Beco Bentererê. Na ocasião, os irmãos estavam discutindo, quando a vítima tentou defender a esposa e foi esfaqueado duas vezes no tórax pelo cunhado.

O ferido precisou ser levado às pressas para o Hospital 28 de Agosto. O auto do crime foi preso e encaminhado ao 1º DIP.