Homem é preso após esfaquear a própria esposa em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 27 anos foi detido por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária no sábado (21/03), às 19h30, na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ele foi acusado por uma vítima de ter furtado seu celular. Após serem informados do furto, os policiais realizaram ronda e encontraram o suspeito, que estava acompanhado de um adolescente de 14 anos, em um veículo Fox, de cor prata, e encontraram com o homem um simulacro de arma de fogo do tipo Glock, de cor prata, e o celular da vítima, da marca Samsung modelo A50, de cores preta e branca. O homem foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia para procedimentos cabíveis. A vítima também foi conduzida para o local para realizar o seu depoimento.

Às 2h45 deste domingo (22), policiais militares que estavam em patrulhamento na avenida Mirra, no bairro João Paulo, foram abordados por um condutor de um veículo o qual informou que um homem havia esfaqueado sua companheira na rua Camomila, no bairro João Paulo 2. Os policiais foram até ao local e avistaram uma mulher de 49 anos de idade em via pública ferida no chão. Os policiais acionaram o SAMU que a encaminhou para o Hospital Platão Araújo.

Durante a ocorrência, foi informado aos policiais que havia pessoas linchando o suposto infrator. Os policiais foram ao local informado e localizaram o infrator de 42 anos de idade, que tentou fugir, mas foi detido. No quarto de sua residência, foi encontrada uma faca tipo peixeira com marcas de sangue que supostamente teria sido utilizada na ação delituosa. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). A vítima foi levada para receber atendimento médico e depois foi encaminhada para a DECCM para procedimentos legais.