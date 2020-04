Gretchen ganha primeira declaração de amor do namorado saxofonista

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

O saxofonista Esdras de Souza se declarou pela primeira em público para a namorada Gretchen, nas redes sociais. O casal mantém um relacionamento discreto e já eram vistos juntos desde o carnaval.

"Sou muito orgulhoso em poder ter a oportunidade e sorte máxima de ter a Gretchen em minha vida. Uma super mulher que está comigo em todos os momentos, sempre cuidando de mim com muito amor, carinho extremo, atenção e o principal: me valoriza. Tudo muito natural e recíproco", disse.

Ainda na declaração o artista paraense destacou as qualidades da namorada. "É uma MULHER incansável, forte e DESTEMIDA..., assim como representa Famílias do Ciclo do Bem, amassa e pisa FORTE naqueles que lhe desejam MAL, entre outros "derivados" da pobreza de espírito...(lamentamos)" concluiu.