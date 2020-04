Signo mais mentiroso; Descubra

Wilson Lima, o governador do lockdown

Todas as pessoas, em algum momento da vida, precisaram contar uma mentirinha ao longo da vida. Algumas vezes, essa mentira é mais saudável, sem prejudicar ninguem, outras vezes algumas pessoas exageram e acabam contando mentiras cabulosas.

De acordo com o site UOL, com base em um artigo divulgado pelo jornal britânico Metro, há um signo no zodíaco que tem mais facilidade em contar mentiras e mente até sem necessidade.

De acordo com a publicação, o 'Escorpião' esquece os limites e mente sobre qualquer tema. É o signo que tem capacidade extrema em convencer as pessoas em suas próprias mentiras. O artigo destaca que a pessoa de Escorpião é controladora e usa a mentira sempre a seu favor.