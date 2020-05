Mayra Cardi choca ao dizer que não pretende por a filha na escola

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Mayra Cardi chocou os seguidores ao revelar, neste domingo (24), que não pretende colocar a filha, Sofia, em uma escola tão cedo. A explicação é que a ex-BBB quer acompanhar de perto a educação da menina e fará aulas em casa.

A Sofia precisa de grama pra correr, espaço pra brincar, precisa de condomínio pra ter outras crianças para ela interagir. Sofia não estuda, ela fica dentro de casa e não vou colocá-la pra estudar, ela vai fazer homeschooling. Porque eu quero ter certeza que tipo de educação ela está tendo, que tipo de desenvolvimento. Até os 7 anos de idade, você forma muito a personalidade da criança”. disse.

E continuou: “Escola, que é a criação, a formação da personalidade dela, quero que seja em casa, que os professores venham em casa, porque precisa ser dentro do que acredito, estudo, do que me dedico. Senão não faz sentido tudo que eu faço na minha vida de estudar tanto inteligência emocional, desenvolvimento do ser humano, pra colocar ela numa escola que não vou ter certeza do que vai estar sendo entregue ali”.

