Um erro chamou a atenção dos fãs do Gabigol após o seguidor do jogador compartilhar a imagem de uma das tatuagens do atleta. Na tatuagem, a palavra ‘brilho' aparece com dois B’s. Os internautas perceberam o erro e comentaram no twitter.

"O tatuador era gago", escreveu uma seguidora. Em outro comentário, um usuário do twitter respondeu "Não dá pra reclamar de um traBbalho bom desse”. Veja os comentários