Os tipos de filmes pornográficos mais vistos pelas mulheres em 2019; Saiba quais

Muito se engana quem pensa que mulheres não assistem a filmes pornográficos. Segundo o site UOL, os visitantes do site Pornhub nos Estados Unidos, 30% são do sexo feminino.

As três categorias de filmes mais pesquisadas são ‘lésbica’, ‘popular entre mulheres’ e ‘japonesa’, enquanto que para os homens, a ‘japonesa' é a mais vista. E, mais de 200% de vezes, as mulheres assistiram a vídeos com o termo ‘lamber vagina’ a mais que os homens.

Ainda de acordo com a publicação, cenas de sexo com Lana Rhoades e Jordi El Nino Polla são as mais assistidas pelas mulheres e de dez estrelas pornô que o sexo feminino mais procura quatro são pornografia gay.