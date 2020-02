Padrasto do menino Erlon Gabriel é apreendido suspeito de matar homem em Manaus

Manaus/AM - A família de Erlon Gabriel Dias, de apenas 2 anos, desaparecido há sete dias, começou a viver um novo drama nessa quarta-feira (12). É que o padrasto do menino foi apreendido sob suspeita de participar de um latrocínio na capital.

A vítima seria motorista de aplicativo. O acusado tem 17 anos e o crime teria ocorrido há cerca de dois anos, quando ele ainda tinha 15. Conforme informações repassadas pela polícia, o menor e outros parceiros teriam orquestrado e executado o assalto que terminou em morte.

O suspeito teve o mandado de busca e apreensão expedido, mas desde a época do crime, não foi mais encontrado.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, com a divulgação do desaparecimento de Erlon e a necessidade do depoimento do menor e da esposa dele, de 33 anos, que é mãe da criança, foi possível identificá-lo e apreendê-lo.

Além disso, no caso de Gabriel, o casal apresentou versões diferentes que devem ser confrontadas, mas por enquanto, o adolescente ainda não é tratado como suspeito no sumiço.