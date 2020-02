Ao vivo, Eric Faria passa por saia justa com torcedores do Flamengo: 'Globo, vai se f...'

O repórter Eric Faria passou por uma saia justa durante uma entrada ao vivo para o telejornal da Globo no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (13). Ele falava sobre a chegada do Flamengo a Brasília, para a disputa da Supercopa do Brasil contra o Athlético, quando foi surpreendido por torcedores xingando a emissora.

"O Rede Globo, vai se f..., o meu Flamengo não precisa de você".

O repórter não se intimidou e continuou com as informações normalmente.