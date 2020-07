Homem bate em companheira grávida para roubar dinheiro de enxoval de filho

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

A Justiça negou a liberdade a um homem que agrediu e extorquiu a ex-companheira que estava grávida. O caso aconteceu no interior do Acre.

Segundo um site Globo, a vitima relatou que no dia do crime, o companheiro pediu que ela entregasse R$ 300 que ela guardava para comprar roupinhas do bebê. Com a recusa, o homem passou a agredi-la, e ameaçou a mulher com uma faca na barriga dela e jogou-a no chão. A mulher foi levada para o hospital e submetida a uma cesariana de urgência

O processo relata que a vítima já sofria violência doméstica do marido há algum tempo. Em depoimento, a mulher disse que só não foi morta pelo ex-companheiro porque a queda a fez desmaiar.