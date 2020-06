Homem é preso após colocar veneno para insetos em máscara da ex-companheira

O prefeito que Manaus vai escolher

Um homem de 55 anos foi preso na madrugada de segunda-feira (22) suspeito de espancar e colocar veneno na máscara de proteção da ex-companheira, de 44 anos, supostamente com intenção de matá-la. O crime aconteceu em São Paulo.

A vítima relatou para polícia que o suspeito invadiu sua casa e começou a agredi-la, em seguida, quebrou vários móveis e eletrodomésticos. A mulher teria corrido para se esconder e chamar a polícia.

Ela acusou o ex-marido de ter usado o veneno para embeber as máscaras que ela usaria de manhã, ao sair de casa. Os policiais constataram sinais do produto nos protetores faciais, que foram recolhidos para perícia. O homem foi encontrado e detido em um carro parado a poucos metros da casa da vítima. Ele negou as acusações e alegou que estava infectado pelo coronavírus.

O homem foi levado para fazer teste para a Covid, mas o resultado deu negativo; porém, nas máscaras havia inseticida, potencial de alta toxicidade, causando irritação e queimação na pele ao contato. Se inalado de forma prolongada, causa vertigem e danos ao sistema nervoso central.