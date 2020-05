Gabriela Duarte é atacada na web após declarações polêmicas de Regina Duarte sobre ditadura militar

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

A atriz Gabriela Duarte recebeu vários ataques na internet após a entrevista polêmica de sua mãe, a atriz Regina Duarte (que atualmente ocupa o cargo de Secretária de Cultura do governo Bolsonaro), à CNN Brasil, na última quinta-feira (07).

Nos comentários, os seguidores pediram um posicionamento de Gabriela em relação às declarações polêmicas de Regina sobre a ditadura militar e as recentes mortes de grandes nomes da cultura brasileira. Ao contrário do público, Gabriela Duarte recebeu muito apoio de alguns colegas de profissão nas redes sociais, as atrizes Dira Paes e Viviane Pasmanter.

"Não devemos responsabilizar um filho de maneira alguma por uma atitude de uma mãe. São seres completamente independentes, mesmo com toda relação com a mãe", completou Viviane, que atuou com Regina e Gabriela em "Por Amor", grande sucesso de Manoel Carlos.