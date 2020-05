'Roleta', que ordenava ameaças contra PMs na Compensa, é preso em Sergipe

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM – Enilton Cordovil Coelho, vulgo ‘Roleta’, foi preso nesta quinta-feira (21) em Sergipe. A ação deflagrada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) faz parte da operação ‘Contra-Ataque’, que teve inicio após policiais militares que atuam no bairro da Compensa receberem ameaças.

‘Roleta’ estava foragido desde 2018 do sistema prisional do Amazonas. Ele também é uma dos mais procurados no estado do Ceará.

“Hoje no Amazonas ele era o número 1 de uma facção criminosa, organizava os ataques a facções rivais, arquitetava fugas do presidio”, informou o delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO.

Ainda segundo a polícia, houve troca de tiros durante a prisão de Enilton. Não há informações se ele veio a óbito.