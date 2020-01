Em Manaus, mulher é encontrada morta com dois tiros no rosto em construção do Prosamim

Manaus/AM - O corpo de uma mulher com idade aproximada entre 20 a 25 anos, foi encontrada na manhã dessa quinta-feira (9), em uma área conhecida como Ponte do Sete, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste.

A vítima estava jogada em uma área do Prosamim e foi achada por volta das 5h30 por um homem que estava a caminho do trabalho. Ele acionou a polícia que ao chegar, se deparou com a mulher com pés e mãos amarrados e dois tiros no rosto.

O crime tem todas as características de execução e a polícia deve trabalhar com a autoria e motivação dele. O corpo da mulher está sendo removido nesse momento para a sede do IML, onde passará por necropsia e aguardará reconhecimento.