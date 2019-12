Em viagem romântica, Fátima Bernardes curte as férias com o namorado Túlio Gadelha

Fátima Bernardes e o namorado, Túlio Gadêlha estão de férias curtindo uma viagem romântica em Portugal.

De acordo com UOL, a apresentadora postou fotos do casal neste domingo (29), em Lisboa e ainda se declarou ao amado na legenda. "Férias! Com ele aprendi que nada melhor que sair sem rumo, sem hora, sem compromisso. Ainda mais com um céu desse e numa cidade linda", escreveu Fátima.

O casal está junto há dois anos.