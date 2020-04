Durante quarentena, Gustavo Mioto revela detalhes sobre namoro com Thaynara OG

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Em entrevista ao programa “Encontro com Fátima Bernardes”, o cantor Gustavo Mioto revelou detalhes sobre como tem feito durante a quarentena para matar a saudade da namorada, a influenciadora Thaynara OG. Mioto conversou com Fátima Bernardes por chamada de vídeo, devido a pandemia do novo coronavírus.

“A gente já é acostumado a se ver pouco, a gente se vê uma vez por mês e tal. Ainda assim, estamos sentindo o baque. É esquisito tanto tempo longe. A gente bota uma série ou filme juntos, do zero, e aí avisa: ‘vou soltar em 3, 2, 1… soltou!’. Vamos assistindo juntos, coordenando… quando um vai ao banheiro, os dois pausam e tal. A gente assistiu à final (do BBB 20) ontem por chamada de vídeo, discutiu sobre. É o único jeito, né?”, contou.

Gustavo e Thaynara reataram o namoro após 4 meses separados. O casal já tem mais de um ano juntos.