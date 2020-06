Mulher finge desmaio para escapar da morte durante encontro marcado por aplicativo

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Um homem de 34 anos foi preso após roubar, agredir e enganar uma mulher de 24 anos durante um encontro marcado por um aplicativo de relacionamento. A vítima fingiu um desmaio para escapar do agressor.

De acordo com o site de notícias Globo, Após encontrá-lo no local combinado, o homem pediu que fossem andando até sua casa, mas, no meio do caminho, a jovem foi derrubada e agredida por ele, tendo sua bolsa roubada.

"Foi tudo muito rápido, ele me agarrou, eu dei um soco nele, ele bateu na minha cabeça, me enforcou e na hora eu fingi que desmaiei. Ele só parou quando estava desacordada", contou a vítima a reportagem.

O homem foi preso.