Pandemia afeta economia e faz Playboy encerrar edição impressa

A Playboy vai encerrar a edição impressa de sua revista nos Estados Unidos, anunciou hoje o CEO Ben Kohn, em uma medida que ele disse ter sido acelerada por perturbações econômicas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. As informações são do site The Wrap, que informou ainda, que a edição desta semana será a última da revista, que vem enfrentando dificuldades nos últimos anos, antes mesmo da morte do fundador, Hugh Hefner, em 2017.

"Na semana passada, à medida que a pandemia de coronavírus interrompia a produção de conteúdo, fomos forçados a acelerar uma conversa que estamos tendo internamente: a questão de como transformar nosso produto de impressão americano", disse o CEO. "Decidimos que nossa edição da primavera de 2020, que chega às bancas dos EUA e como download digital esta semana, será nossa publicação impressa final do ano nos EUA." A revista passa agora a ter "agenda de publicação digital", informou a empresa.