Empresas fazem parceria com o Serasa para renegociar dívidas por R$ 100

Os consumidores que estiverem com débitos nos valores de R$ 200 a R$ 1.000 com as empresas Ativos S.A, Kroton, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credysystem, poderão quitar suas dívidas, em qualquer uma dessas companhias, por R$ 100. A iniciativa para renegociar os pagamentos é feita pelo Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) por meio da campanha "Serasa Limpa Nome".

Segundo o UOL, os interessados poderão realizar o pedido de quitação de dívida sob essas condições através do site Serasa Limpa Nome ou do aplicativo "Serasa" disponível nas lojas de aplicativo. O atendimento nas agências presenciais da Serasa não estão sendo realizados em razão da pandemia do novo coronavírus.

Estima-se que com a participação das empresas no projeto, mais de 25 milhões de dívidas poderão ser pagas através da plataforma.

"Neste momento delicado da economia, em que muitas pessoas perderam sua renda, trabalhamos para oferecer o máximo de ajuda para esta parcela significativa da população, trazendo mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o pagamento de dívidas. Sem esta dificuldade, as pessoas voltam a consumir, a trabalhar e todos contribuímos para a economia se recuperar mais rapidamente", disse Lucas Lopes, diretor do 'Serasa Limpa Nome' para o UOL.

A campanha "Serasa Limpa Nome" também tem parcerias com outras empresas como o Itaú, Avon, Carrefour, Claro, Oi,Casas Bahia e Vivo para a colaborar com a renegociação online dos débitos dos consumidores.