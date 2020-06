Empresário espanca mulher por mais de 4h após descobrir gravidez

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Manaus/AM - Uma mulher foi espancada por mais de quatro horas e acabou perdendo o bebê que esperava na cidade de Valparaíso, em Goiás. O autor do crime é o próprio companheiro dela, um empresário da pequena cidade.

De acordo com o site Metrópoles, a vítima contou a polícia que no início do mês contou ao homem que estava esperando um filho dele, mas ao invés de celebrar, ele teve um ataque de fúria.

A prendeu em casa e a torturou e espancou por horas na tentativa de provocar um aborto, e conseguiu. Dias depois, a mulher criou coragem de denúncia-lo e procurou a delegacia. O homem teve a prisão decretada e foi preso enquanto tentava passar por uma rodovia federal do estado.