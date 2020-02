Empregado no Distrito, homem assalta mãe e filha a caminho do trabalho em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na quinta-feira, acusado de roubar dois aparelhos celulares de uma mulher de 38 anos e da filha dela de 21 anos. O crime ocorreu na rua H, bairro Armando Mendes, zona leste da cidade. O flagrante foi realizado por policiais civis do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo a polícia, após as vítimas formalizarem o Boletim de Ocorrência (BO) no prédio do 25° DIP. Segundo Rondon, as diligências foram realizadas pela PC. O infrator abordou as vítimas na manhã da quinta-feira, por volta das 6h30, no momento em que elas saiam de casa para o trabalho.

“Após tomarmos conhecimento da ação criminosa, identificamos o indivíduo por meio das câmeras de segurança da vizinhança, bem como a motocicleta utilizada por ele no momento do delito. Nos deslocamos ao local onde ele trabalha, em uma empresa situada na primeira etapa do bairro Distrito Industrial, zona sul, onde efetuamos a prisão e conseguimos recuperar os aparelhos celulares roubados”, explicou o delegado Rondon Júnior.

Encaminhado ao prédio da unidade policial, Ricardo Márcio foi autuado em flagrante por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial, o infrator segue para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus