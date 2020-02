Ousada, Lívia Andrade mostra bumbum em look transparente para curtir carnaval

Faltando poucos dias para curtir o carnaval, a apresentadora Lívia Andrade compartilhou, nesta quarta-feira (19), em seu perfil do Instagram, uma opção de look para curtir a folia.

A apresentadora do 'Fofocalizando' aderiu ao neon e exibiu um body com cores vibrantes. O look é um body rosa, laranja e verde neon, short curtinho e transparente no bumbum, além de uma make poderosa.

Lívia Andrade foi bombardeada de elogios na publicação. “Um mulherão desses”; “ai meu coração chega erra as batidas”; “você está arrasando livia adorei seu look de hoje no programa”; “como pode ser tão perfeita”; “Livia do céu,sem condições pra essa tua Beleza”, disseram alguns seguidores.