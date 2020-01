Suposta conversa de Jerry Smith com garota de programa é revelada

O namoro de Jerry Smith e Emilly Garcia teria acabado por conta de uma traição por parte do cantor. Há boatos que o cantor traiu a influencer duas vezes, na primeira foi perdoado.

Mas o jornalista Erlan Bastos divulgou na tarde desta sexta-feira (23) uma suposta trocada mensagens de Jerry Smith com uma garota de programa.

Ainda de acordo com o Erlan, após a ida do cantor ao Pará, a modelo teria visto as mensagens e terminado o namoro.