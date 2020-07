Filho de Emílio Surita desabafa após revelar ter sido expulso de casa

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Eric Surita, filho do apresentador Emílio Surita, falou pela primeira vez sobre ter revelado ter sido expulso de casa pelo pai após assumir ser bissexual.

O radialista comentou a repercussão da declaração. “Acabei fazendo uma declaração pessoa sobre a minha orientação sexual frente a uma situação comum nas famílias da nossa sociedade, a expulsão de filhos devido às suas orientações sexuais. É importante sim que o assunto seja debatido publicamente para o nosso desenvolvimento sociocultural e para que certos 'valores' sejam repensados por todos nós. Sei o quão complicado é para os jovens assumirem um padrão comportamental do qual não corresponde ao tradicional frente a outras gerações. Tenho total consciência também dos abalos psicológicos e consequências sociais que isso vem a causar”, disse.

“Decidi não conceder nenhuma entrevista, pois o tema deve ser abordado com argumentos sociológicos e comportamentais mais embasados do que os meus. A exposição da vida pessoal é muito desgastante mental e psicologicamente. Nossa família sempre foi muito reservada quanto a aparições públicas e mídias sociais no que diz respeito a foro íntimo e vida privada, então peço para respeitarem nosso espaço também. Sempre resolvemos assuntos internamente em âmbito familiar”, finalizou.