Polícia apreende três embarcações durante operação no Amazonas

Manaus/AM - Policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DIP) de Eirunepé (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital), sob comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do investigador Gonzaga Junior, gestor da unidade policial, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde, realizaram a operação “Covid-19” neste domingo (17). Na ocasião, a equipe de polícia interceptou três embarcações oriundas de outras localidades.

De acordo com o investigador, após denúncias recebidas que informavam sobre as embarcações, equipes de apoio foram encaminhadas ao Porto Foz do Tarauacá, naquele município, e interceptaram uma lancha e um barco que haviam saído do município de Feijó (AC). No momento da operação, também, foi feita a abordagem em uma balsa oriunda de Manaus.

“As ações acontecem em cumprimento ao decreto municipal que restringe a chegada de passageiros de outras localidades ao município”, comentou Gonzaga.

Segundo o gestor, além da equipe policial e da secretaria de saúde atuarem no controle da entrada ilegal de passageiros, a barreira fluvial também orienta e informa os ribeirinhos a respeito da proliferação do novo coronavírus.

Ainda conforme a autoridade policial, os passageiros foram notificados e orientados a ficar de quarentena nas embarcações. A secretaria de Saúde fez uma triagem inicial com os tripulantes, na qual foi verificado se algum deles estava com sintomas donovo coronavírus. O resultado da triagem foi negativo.

