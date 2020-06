Globo Repórter destaca edição histórica do 'Em Pauta' sobre racismo com jornalistas negros

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

O programa Globo Repórter reexibiu na noite desta sexta-feira (05) a edição histórica do 'Em Pauta' da GloboNews ao escalar apenas jornalistas negros para debater sobre racismo.

A jornalista Glória Maria iniciou o programa e falou um caso de discriminação que sofreu. Já no debate, o apresentador Heraldo Pereira contou com a participação das jornalistas Maria Julia Coutinho, Aline Midlej, Zileide Silva, Flavia Oliveira e Lilian Ribeiro. Eles comentaram suas experiências e lutas diante o cenário de preconceito racial no país. Além de relembrar os protestos que tomaram conta dos Estados Unidos após a morte de George Floyd, um homem negro que foi assassinado por policiais brancos.

O'Em Pauta' foi exibido na quarta-feira (03) e voltou a chamar atenção dos internautas nesta sexta-feira ao ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter.