O bilionário Elon Musk anunciou o nascimento do filho com a cantora Grimes na madrugada desta terça-feira (5) e chamou a atenção ao revelar o nome do bebê.

“X Æ A-12 Musk”, revelou o empresário a um seguidor.

Não demorou muito para o nome do bebê dar o que falar nas redes sociais.