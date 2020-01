Amiga de Eliza Samudio que testemunhou contra Bruno quer processar a Globo

Uma amiga de Eliza Samudio que prestou depoimento contra o goleiro Bruno durante o processo judicial, está querendo processar a Rede Globo, após saber que a emissora estaria planejando uma série sobre o caso.

Em uma entrevista exclusiva a Márcia Goldschmidt que teve um trecho divulgado por Leo Dias neste sábado (18), a mulher que não quis se identificar nem mostrar seu rosto, afirmou que ela e a mãe de Eliza têm medo de serem expostas. Via Skype e ao lado do seu advogado, a moça concedeu a entrevista com o rosto escondido.

Na conversa, a amiga diz que a família e amigos de Eliza têm medo que o filho, Bruninho, descubra mais detalhes sórdidos do assassinato - até então, ele sabe apenas que o pai Bruno matou a sua mãe. Segundo Leo Dias, a série seria aberta com a cena em que o corpo da modelo é devorado por cães.

Caso ela e a mãe de Eliza não consigam vetar a produção da série, elas pretendem processar a Globo pedindo ressarcimento por danos morais. "Uma coisa é a liberdade artística, outra coisa é o direito dos cidadãos. A partir do momento que está ofendendo e denegrindo... a emissora pode ser processada, sim", informou o advogado ao lado da entrevistada.

Conforme Leo Dias, a ideia da Globo é fazer uma série de thrillers (suspense e tensão), sobre diversos outros crimes já solucionados. A série sobre o assassinato de Eliza Samúdio pode vir depois da exibição de "Verdades Secretas 2".