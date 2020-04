Coronavírus já pode estar dentro de casa

Marcela McGowan é a 12ª eliminada do BBB20, na noite desta terça-feira (07).

A sister estreou em seu primeiro paredão após indicação da casa e saiu com 49,76% dos votos. Os seus adversários foram Flay, a segunda mais votada pelo público com 49,18%, enquanto Babu ficou em terceiro, com apenas 1,06% dos votos.