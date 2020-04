Babu Santana é eliminado a poucos dias da final do BBB20

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

No último paredão do BBB20, o eliminado desta noite é Babu Santana.

O brother saiu com 57% dos votos e ficou no TOP 4 dos finalistas. Ele disputou a berlinda contra a blogueira Rafa Kalimann que ficou com 11% e Thelma com 31% dos votos do público.

Agora, seguem para a final, Manu, que já havia ganhado a prova do pódio nessa semana, Rafa e Thelma. O último dia do reality acontece nessa segunda-feira (27).