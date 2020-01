Responsável por fábrica de postes é preso por furto de energia em Manaus

Manaus/AM - A Amazonas Energia participou de uma operação policial junto com a DECFS, em uma fábrica de postes e reparo em transformadores, localizada na rua Careiro Castanho, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, onde constatou-se religação de forma direta na rede elétrica da Distribuidora, e com desvio de três fases para energizar os equipamentos da fábrica, causando o prejuízo no valor de R$ 36.624,16.

Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos técnicos mediante a caracterização da irregularidade constatada pela equipe de inspeção técnica e o Perito do Instituto de Criminalística (IC).

O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pelo furto de energia elétrica. A fábrica ficou com o fornecimento de energia novamente suspenso em razão da dívida de R$ 82.041,44.