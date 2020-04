TSE nega pedido para que eleições municipais ocorram em 2022

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedido do senador Major Olimpio (PSL-SP) para adiar as eleições municipais em razão da corona-pandemia. Segundo o TSE, o prazo é estabelecido por lei e qualquer alteração feita judicialmente extrapola os limites de atuação da Justiça Eleitoral.

De acordo com informações do Yahoo, para a presidente do TSE, Rosa Weber, a avaliação do Tribunal é o pleito seja feito, mesmo com a pandemia.

“Ainda há plenas condições materiais de cumprimento do calendário eleitoral”, escreveu Rosa Weber na decisão, segundo o site.

Na proposta Major Olímpio sugeria que o mandato dos prefeitos se estendesse até 2022 e o pleito seria realizado junto com as eleições para governador e presidente, o que viria a gerar uma economia nos cofres públicos.

"Isso geraria uma economia de pelo menos R$ 1,7 bilhão, valor usado para aquisição das urnas, além de R$ 2 bilhões do fundo eleitoral, que poderia ser destinado para ajudar os brasileiros na saúde e não para comprar santinhos e gastos de campanha", disse o senador, em sua rede social.