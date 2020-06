Termina hoje prazo para escolha de datas do Enem

Anjos e demônios

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio têm até esta terça-feira (30), para votar e escolher a nova data do exame, adiado devido à pandemia de Covid-19. A enquete fica disponível na Página do Participante para que os inscritos escolham uma das opções apresentadas, com a possibilidade do adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas inicialmente nos editais.

De acordo com o INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, cinco milhões e 800 mil pessoas estão inscritas no Enem 2020. A primeira opção seria a realização das provas do Enem impresso, nos dias 6 e 13 de dezembro de 2020; e as do Enem Digital, em 10 e 17 de janeiro de 2021.

Outra opção seria a aplicação das provas do Enem impresso nos dias 10 e 17 de janeiro de 2021; e as do Enem Digital, nos dias 24 e 31 de janeiro de 2021. Ou ainda, a opção de que as provas do Enem impresso acontecessem nos dias 2 e 9 de maio de 2021; e no Enem Digital, nos dias 16 e 23 de maio do próximo ano.

Para votar, o estudante deve fazer o login com o CPF e a senha na página do Participante, clicar em "Enquete", escolher a opção com a data desejada e clicar em enviar para confirmar. As informações a respeito do Enem 2020 podem ser acompanhadas nos portais do MEC e do Inep; e nas redes sociais oficiais dos dois órgãos.