Terminam hoje inscrições para o Enem

O gemido da cama no confinamento

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terminam às 23h59 de hoje (22). O Ministério da Educação pediu o adiou a prova, que ainda não tem data certa para acontecer. Mais de 4 milhões de estudantes já se inscreveram.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), recomendou que para evitar erros na hora da inscrição, os participantes devem fazer o procedimento com calma. O aluno deve, por exemplo, verificar cuidadosamente as informações declaradas, pois, após a conclusão, algumas não poderão ser modificadas.

Os dados que constam na Receita Federal (nome, nome da mãe e data de nascimento) devem ser os mesmos declarados por quem vai fazer o Enem. Quando há divergência, o sistema informa que o participante precisa fazer a correção no órgão. A inscrição poderá ser concluída apenas após a atualização dos dados na Receita.

O participante que já concluiu a inscrição tem a oportunidade de fazer modificações em alguns itens do sistema do Enem, mas somente ao final do prazo de inscrições.

Os inscritos que se enquadram nos requisitos apresentados nos editais como beneficiários da gratuidade da taxa de inscrição ficarão isentos sem a necessidade de um pedido formal. Para os demais, a taxa de R$ 85 deve ser paga até 28 de maio, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada ao final da inscrição.