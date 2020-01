Sisu, Prouni e Fies já estão com os calendários definidos para 2020

Os editais com as datas dos três principais programas do Ministério da Educação (MEC) para ingresso nas universidades brasileiras em 2020 já foram definidos.

Os estudantes interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), devem ficar atentos aos cronogramas.

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pelos programas, o candidato deve utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá resultado divulgado na próxima sexta-feira (17).

Sisu

O estudante que participou do Enem de 2019 e quer tentar uma vaga em instituições de ensino superior públicas pode realizar a inscrição no Sisu no primeiro semestre de 2020. Para concorrer a uma vaga pelo programa, é preciso ter obtido nota acima de zero na redação do Enem.

Inscrições: de 21 de janeiro até 24 de janeiro;

Divulgação dos resultados: 28 de janeiro;

Matrícula: até 4 de fevereiro;

Lançamento da ocupação nas vagas pelas instituições participantes: até 7 de fevereiro;

Lista de espera: até 4 de fevereiro.

Prouni

O estudante que deseja ingressar em instituições privadas de ensino superior pode concorrer a bolsas integrais (100%) e parciais (50%) por meio do Prouni. Para participar, o estudante deve ter obtido média de, pelo menos, 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem.

Inscrições: 28 de janeiro a 31 de janeiro;

Primeira chamada: 4 de fevereiro;

Comprovação das informações (1ª chamada): 4 a 11 de fevereiro;

Registro no SisProuni (1ª chamada): 4 a 14 de fevereiro;

Segunda chamada: 18 de fevereiro;

Comprovação das informações (2ª chamada): 18 a 28 de fevereiro;

Registro no SisProuni (2ª chamada): 18 de fevereiro a 3 de março.

Fies

O estudante também pode concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Fies. O programa está dividido em duas modalidades: juros zero a quem mais precisa (renda familiar de até três salários mínimos por pessoa); e escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.

Inscrições: 5 de fevereiro até 12 de fevereiro;

Divulgação dos resultados: 26 de fevereiro;

Seleção pelos candidatos pré-selecionados: 27 de fevereiro até 2 de março;

Pré-seleção em lista de espera: 28 de fevereiro até 31 de março.