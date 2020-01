Oficina de audiovisual para iniciantes acontece nesta sexta-feira

A Rizoma Audiovisual, produtora de conteúdo para cinema, TV e internet, promove nesta sexta-feira, 17/1, uma oficina de Elaboração de Projetos Audiovisuais. A iniciativa é uma contrapartida ao edital Prêmio Manaus de Audiovisual 2018, da Prefeitura de Manaus. A atividade, gratuita, é destinada ao público iniciante na cadeia audiovisual.

A proposta do encontro é apresentar os mais diversos caminhos a serem seguidos na cena audiovisual. A oficina acontecerá no auditório do Impact Hub, localizado na avenida Efigênio Salles, 1.299, Aleixo, Zona Centro-Sul.

Ministrada pelo produtor e diretor de cinema e TV, Gustavo Soranz, a oficina abordará os principais fundamentos de um projeto audiovisual, além de estratégias criativas no desenvolvimento, fundos de apoio à produção e cadeia produtiva do audiovisual.

“Essa será uma atividade voltada aos iniciantes que querem saber mais sobre a cadeia do audiovisual, seus acontecimentos, como funciona, como tem se desenhado no Brasil nos últimos 15 anos, e de como está configurada atualmente. Nossa ideia é mostrar que dentro de uma produção audiovisual existem muitas outras funções tão importantes e fundamentais quanto as de maior conhecimento comum, que é a de dirigir e roteirizar”, ressaltou Soranz.

Atualmente, Soranz lidera o Núcleo Criativo Rizoma Audiovisual, que está desenvolvendo seis projetos de documentários entre longas-metragens e séries para TV com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual. A contrapartida faz parte do projeto de curta metragem de animação, “O Presente”, contemplado em 2018 pelo edital.

Inscrições

A oficina possui 20 vagas. Os interessados em participar devem se inscrever previamente por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRwRO0GdSro62sutTYwaUGcdXryRz3XCB3Z0xpx3hKbBPycw/viewform.