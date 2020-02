Nota do Enem poderá contabilizar exames feitos nos primeiros anos do ensino médio

Um Projeto de Lei que circula pela Câmara determina que os resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pelos estudantes da primeira e segunda série do ensino médio sejam considerados para ingresso nas instituições federais de ensino superior (Ifes) e para acesso aos benefícios de programas como o financiamento estudantil (Fies) e Universidade para Todos (Prouni).

A proposta, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), será analisada pela Câmara dos Deputados.

Atualmente o Enem só conta de fato para quem está concluindo o terceiro ano do ensino médio ou para aqueles que já o concluíram. “Para os estudantes que estão no primeiro e segundo ano do ensino médio, até lhes é facultado a participação no exame, mas o desempenho não tem efetividade, representando tão somente um treino”, explica o autor da proposta, deputado Luis Miranda (DEM-DF).

“Um processo de avaliação mais completo e justo do desempenho no ensino médio deveria considerar efetivamente os resultados parciais dos atuais ‘treineiros’”, opina.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo