Inep prorroga prazo para pagamento de taxa de inscrição do Enem

s candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que ainda não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição terão mais prazo para fazer o pagamento. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo certame.

Para isso, o candidato deverá acessar a Página do Participante e gerar um novo boleto, que será disponibilizado com vencimento em 10 de junho. Os novos boletos estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (3). Os boletos gerados anteriormente perderam a validade e deverão ser descartados.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 300 mil inscritos ainda devem efetuar o pagamento para confirmar sua participação no Enem 2020. Mais de 5,7 milhões de inscrições já estão confirmadas.

A iniciativa do Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, é mais uma decisão do Governo Federal diante do cenário de pandemia do novo coronavírus.

O Inep mantém seu compromisso para que nenhum participante do Enem 2020 seja prejudicado.