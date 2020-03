Estudantes e professores terão gratuidade em vistos para países do Mercosul

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Estudantes e docentes do países integrantes do Mercosul (bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) terão gratuidade na emissão de vistos quando solicitarem residência temporária em algum país do bloco para fins educacionais. A medida foi promulgada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na última sexta-feira (28). O decreto foi publicado no Diário Oficial da União.

O acordo foi firmado em 2006, em Córdoba, na Argentina, mas só entrou em vigor em junho de 2018. O visto gratuito será concedido para a realização de cursos de graduação ou pós-graduação, cursos secundários de intercâmbio de instituições governamentais e não governamentais, e docência ou pesquisa. O visto é extensivo aos dependentes do estudante ou docente.