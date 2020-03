Espelho da redação do Enem 2019 é divulgado

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

O espelho da redação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e o resultado das provas dos treineiros - estudantes que não concluíram o ensino médio, mas realizaram as provas como treinamento para os próximos anos - foram divulgados terça-feira (17). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), todos os participantes deverão realizar o cadastro no site gov.br, portal único do Governo Federal, para acessar os resultados.

Na plataforma, os participantes do exame terão acesso ao espelho individual da redação, que traz a pontuação alcançada pelo participante em cada uma das competências avaliadas pelos corretores: domínio da escrita formal da língua portuguesa; compreensão e atenção ao tema proposto; seleção, organização e interpretação de fatos, opiniões e argumentos em defesa de ponto de vista; conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação; e respeito aos direitos humanos.

Para fazer o cadastro, é necessário entrar em acesso.gov.br, informar o CPF, nome completo, e-mail e telefone, além de cadastrar login e senha. O candidato também pode ir na página do participante do Enem 2019, plataforma em que o estudante pode acompanhar todo o processo de inscrição até o resultado do exame, e clicar no botão “GOV.BR”, no canto superior do site, e realizar o mesmo processo.



Confira o passo a passo:



- acesse a Página do Participante no enem.inep.gov.br;

- na tela, aparecerá o aviso: PARTICIPANTE – ENTRAR COM GOV.BR;

- o botão direciona o participante para o gov.br;

- clique em Crie sua conta;

- informe CPF, nome completo, celular e e-mail válido;

- marque Não sou um robô e, depois de aceitar os termos de uso e política de privacidade, clique em continuar;

- o estudante receberá a mensagem no seu e-mail com o link para validação;

- e poderá optar pela validação via SMS. Clique no link da mensagem para ativar o formulário de cadastro. Na opção de validação por SMS, será solicitado o código enviado para o celular;

- digite o seu CPF e defina uma senha forte (utilize letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos), salve no seu navegador, se preferir, ou mantenha em local seguro;

você vai precisar da senha em todas as vezes que entrar no sistema do Enem e em todos os serviços do Governo Federal;



Portal único

O portal gov.br reúne, em um só lugar, diversos serviços para o cidadão brasileiro, além de informações sobre a atuação de todas as áreas do Governo Federal.



Até dezembro de 2020, os sites do governo estarão integrados, tornando o portal gov.br a entrada única para os serviços federais, oferecendo ao cidadão um canal direto e rápido de relacionamento com os órgãos. A transformação digital está sendo feita de maneira gradativa.