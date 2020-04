Começa hoje período para solicitar isenção de taxa do Enem 2020

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Começa nesta segunda-feira (6) e segue até dia 17 de abril o prazo para que estudantes façam o pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem 2020, que deve ser feito pela internet. O resultado será divulgado no dia 24 deste mês.

Para alunos que não forem pedir a isenção, a taxa será de R$ 85.

Este ano, o exame contará com provas presenciais e digitais, que serão aplicadas em várias cidades brasileiras.

Quem poderá solicitar a isenção de taxa do Enem?

O candidato que estiver na última série do Ensino Médio, em 2020, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

O candidato que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada; além de ter renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio.

Que está em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda, devendo informar o Número de Identificação Social (NIS), único e válido, além de ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.