Abertas 24,7 mil vagas de qualificação profissional a distância

O programa Novos Caminhos do Ministério da Educação conta para segundo semestre desse ano com 24.730 mil vagas em cursos de qualificação profissional, todas gratuitas e a distância em 11 instituições federais de ensino.

As inscrições para os cursos estão sendo realizadas entre 15 e 27 de julho de acordo com os editais de cada local. Todos os cursos e vagas que estão sendo oferecidos para esse segundo semestre podem ser conferidos na página da instituição de ensino. De acordo com o Ministério da Educação, há oportunidades em áreas, como construção civil, agropecuária, informática e serviços.

Instituições com vagas abertas

Instituto Federal Goiano;

Instituto Federal Baiano;

Instituto Federal de Alagoas;

Instituto Federal do Amazonas;

Instituto Federal do Maranhão;

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais;

Instituto Federal de Rondônia;

Instituto Federal do Triângulo Mineiro;

Instituto Federal do Tocantins;

Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

Universidade Federal de Viçosa.