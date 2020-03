Eduardo Costa faz desabafo em entrevista: 'Eu uso as mulheres e elas me usam'

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

O sertanejo Eduardo Costa, que já foi envolvido em várias polêmicas, não agradou alguns fãs após dizer que 'usava mulheres’. A afirmação foi dada em uma entrevista para o canal da apresentadora Márcia Goldschmidt.

Segundo o IG, Eduardo Costa não fugiu de nenhuma pergunta, e até chegou a afirmar que já tentou construir uma família, mas que isso não estava nos planos de Deus.

“Hoje eu quero farra, não tenho interesse em ninguém, quero beijar e fazer sexo sem compromisso”, conta o sertanejo completando: "Eu uso as mulheres e elas me usam. A mulherada faz muita farra nas redes sociais, na hora do vamo ver é diferente”, explicou.

Seguidores da apresentadora no Instagram escreveram na postagem: 'Esse ser humano tem que fazer terapia urgentemente', calado é um gênio'.