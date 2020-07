Gretchen se revolta em vídeo após críticas a Thammy por propaganda do Dia dos Pais

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Gretchen se revoltou nesta terça-feira (28) ao publicar um vídeo rebatendo a enxurrada de críticas que o filho, Thammy Miranda, vem sofrendo após ser anunciado em uma campanha da Natura do Dia dos Pais.

A ação publicitária causou revolta e movimentou parte dos internautas e figuras públicas como Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia em uma ação de "boicote" à empresa por ter escolhido um transsexual para representar os pais. Gretchen argumentou que o filho é um ótimo pai: "Ele é um pai que protege, que sustenta, que cuida do seu filho, um pai que protege a sua mulher, que está do lado do filho e da mulher ao mesmo tempo, é um pai de verdade", disse ela.

"Vocês estão incomodados porque o meu filho é um exemplo de pai. Que feio, gente preconceituosa, gente que não sabe enxergar o direito do outro, gente que na verdade deveria estar cuidando da própria vida. Que coisa feia, né? Em uma situação tão difícil como essa pandemia ficar preocupado que o meu filho transexual está representando o Dia dos Pais pela Natura. Fico triste por essas pessoas não poderem ter nas suas famílias um exemplo de pai como o meu filho é. Filho, você tá de parabéns, tá quebrando barreiras", disse ela, que apoiou Thammy. "Esse vai ser o Dia dos Pais mais lindos das nossas vidas. Exemplo de homem, exemplo de pai. Te amo!", finalizou.