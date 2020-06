Edu Guedes volta à TV após acidente e desabafa: ‘susto foi grande’

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

O apresentador Edu Guedes retornou ao programa ‘Edu Guedes e Você’, da RedeTV!, e falou sobre o acidente que resultou em uma fratura exposta.

“Estou com a alta para estar assim. Tem programa que vocês vão ver meu com a tala, que são os programas que estamos conseguindo gravar, os que tiverem sem a tala é porque eu não tenho condições de fazer todos ainda. Mas aos poucos eu vou voltando. A cada semana a gente vai fazendo um pouquinho mais”, disse ele, que quebrou um osso do antebraço esquerdo.

“Espero que daqui a duas semanas eu esteja sem a tala e estou começando a sentir algumas coisas no braço. Enfim, se Deus quiser, vai voltar. O susto foi grande porque eu estava manobrando de marcha ré e graças a Deus eu estava de capacete. É uma recomendação que eu dou pra todo mundo”, contou.

Guedes contou ainda que a cirurgia foi longa e que para se recuperar enfrenta 10 sessões de fisioterapia por dia.