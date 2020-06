XP contrata presidente da JP Morgan

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A corretora de valores XP anunciou nesta segunda-feira (15) a contratação de José Berenguer para liderar a expansão de negócios do Banco XP. Berenguer atuava como presidente do banco JP Morgan há sete anos.

O executivo assumirá o cargo de presidente do novo banco da corretora após o cumprimento das regras de saída do JP Morgan e terá como objetivo desenvolver produtos e serviços inovadores.

Em publicação no LinkedIn, Guilherme Benchimol, fundador da XP, afirmou que já estava na hora de criar o banco de atacado da corretora.

"Por isso tenho orgulho de anunciar oficialmente a chegada de José Berenguer para o nosso time. Ele aceitou o convite para ser nosso sócio, liderar a expansão dos negócios do banco de atacado e, definitivamente, revolucionar a relação com as empresas brasileiras", afirmou.

"Além de ser uma pessoa excepcional, o José Berenguer é um dos mais importantes profissionais do setor financeiro brasileiro nas últimas décadas. Tenho certeza que não poderíamos ter pessoa melhor", completou Benchimol em sua publicação.

Em março a XP havia anunciado que se preparava para lançar seus próprios serviços financeiros já no segundo semestre deste ano. A corretora vai oferecer cartões de crédito e débito, conta digital, câmbio e outros produtos e serviços financeiros.

Em nota divulgada à imprensa, Berenguer afirmou que viu na XP uma oportunidade de se juntar a uma empresa que está revolucionando o mercado financeiro.

Berenguer foi presidente do JP Morgan no Brasil pelos últimos sete anos. Antes, entre 2012 e 2013, foi presidente da Gávea Investimentos, logo depois de presidir diferentes áreas do Banco Santander entre 2007 e 2012.

O executivo também é diretor executivo da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), presidente do conselho deliberativo da ABBI (Associação Brasileira de Bancos Internacionais) e do conselho do FunBio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade). Berenguer também é membro dos conselhos da B3, da Acrefi (Associação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento) e da ABBC (Associação Brasileira de Bancos).

Também registra passagens pelo Banco ABN Amro Real, Banco BBA Creditanstalt, ING Barings, ING Bank Brasil e Banco Boa Vista.

A JP Morgan ainda não divulgou posicionamento oficial sobre a saída de Berenguer do banco no Brasil.